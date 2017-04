Luis Figo, ex ala di Inter, Barcellona e Real Madrid, dice la sua sulla corsa alla Champions League a la Gazzetta dello Sport: "Credo però che i club che sono più abituati a vincere, specie in Champions, che per storia e tradizione hanno vinto di più alla fine prevarranno. Ma in due partite può succedere di tutto. Juve? Credo che in Serie A se giochi con la filosofia italiana ti serve, perché è un torneo complicato, competitivo e duro. Però nelle competizioni europee devi avere un’altra mentalità, perché alla fine conta segnare e non basta difendersi. Devi saper attaccare per fare più gol possibile. E questo fa la differenza nelle due partite con scontri diretti, in casa e fuori. Quindi il fatto che la Juve sia in semifinale vuol dire che è forte, specie perché ha eliminato il Barcellona e altre squadre di valore, che è cresciuta e ha possibilità di vincere la Champions. Monaco? Non è una sorpresa per chi conosce il calcio internazionale".



IL SUO EREDE - Due parole, poi, sul suo erede. "Chi mi somiglia di più ora è Gelson Martins dello Sporting, ha 21 anni. Gli auguro una carriera fantastica, ha le qualità per vincere. Deve continuare a lavorare e a crescere come atleta"