Nessun vertice italiano per Beppe Marotta: la precedenza va al viaggio in Germania per chiudere il colpo Douglas Costa. L’amministratore delegato bianconero non vedrà la Fiorentina per discutere dell’arrivo di Federico Bernardeschi. L’incontro inizialmente fissato oggi con i vertici della società viola (il presidente Mario Cognini e il direttore generale Pantaleo Corvino) è saltato. E non soltanto per l’accelerata nella trattativa per l’esterno brasiliano di proprietà del Bayern Monaco.



LE CIFRE - La distanza tra la Juventus e la Fiorentina è ancora netta: sono ben 10 i milioni che separano l’offerta bianconera dalla domanda viola. Secondo La Gazzetta dello Sport, il vertice è momentaneamente saltato perché le due società sono ancora lontane nell’affare. La Juventus si è spinta a offrire 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma la Fiorentina resta inamovibile e chiede 40 milioni più 10 circa di bonus. Le due società devono ancora negoziare soprattutto sulla parte variabile: gli incentivi chiesti dai viola per i dirigenti bianconeri sono facilmente raggiungibili. Resta grande ottimismo, soprattutto da parte dell’agente del giocatore, Beppe Bozzo, e della Juventus. Bozzo che, secondo La Repubblica, domani dovrebbe incontrarsi con Pantaleo Corvino per sbloccare l'affare.



IL SOSTIUTO IN VIOLA - Il punto di forza dei bianconeri è la volontà di Bernardeschi, che ha recentemente rifiutato il rinnovo in viola per vestire la maglia della Juve. Beppe Marotta e Fabio Paratici, inoltre, hanno già pronto un contratto di 5 anni a 4 milioni a stagione con premi e bonus. La trattativa proseguirà e in settimana potrebbe esserci anche un nuovo incontro tra le parti. Marotta, infatti, vuole consegnare Bernardeschi ad Allegri prima della tournée americana. Bernardeschi che è atteso il 17 luglio a Moena per unirsi al ritiro viola, ma la società e Pioli non vogliono musi lunghi: per questo Corvino valuta i profili di Matteo Politano e Jesé Rodriguez per sostituire Bernardeschi nel minor tempo possibile.