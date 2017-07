La Juventus ha approntato la strategia per arrivare all'acquisto del cartellino di Blaise Matuidi, centrocampista classe 1987 del PSG. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri non ha intenzione di fare follie per avere il giocatore, e sono intenzionati ad offrire ai parigini non più di 15 milioni di euro per il suo cartellino. La società francese, però, chiede 30 milioni di euro per Matuidi.