Un 6-2 firmato Juve non è una cosa che si vede tutti i giorni. Per ritrovare una vittoria con sei gol da parte dei bianconeri, infatti, bisogna ritornare addirittura a novembre 2012, precisamente al 10 novembre 2012. Anche in quel caso, il successo arrivò in trasferta: 6-1 al Pescara. E anche in quel caso ci fu una tripletta, firmata Quagliarella. Di Asamoah, Giovinco e Vidal gli altri gol.