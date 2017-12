La Juventus è tra i 10 attacchi più prolifici d’Europa. Con 45 gol segnati in 18 partite di campionato, i bianconeri sono quinti in questo speciale elenco, basato sulla media gol per match: prima di loro soltanto Porto, Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester City, irraggiungibile con ben 61 gol segnati in 20 partite.