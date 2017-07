"Sono qui per spostare gli equilibri". Si era presentato così Leonardo Bonucci al Milan, dopo il rumoroso addio alla Juventus. Un'affermazione forte, che testimonia la grande personalità del difensore viterbese, che ha deciso di rimettersi in gioco dopo i sei scudetti consecutivi vinti coi bianconeri.



'NON SPOSTA GLI EQUILIBRI' - Secondo Giorgio Chiellini, però, la situazione non è proprio così. Il giorno dopo la sconfitta col Barcellona nell'esordio nella International Champions Cup, il numero 3 è infatti tornato sull'addio dell'ex compagno: "Non mi aspettavo che andasse via e soprattutto quella destinazione. Ma tecnicamente non è una perdita in grado di spostare gli equilibri".