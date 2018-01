Ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma da giugno potrebbe cambiare aria. Il futuro di Sami Khedira è tutto da decidere, la possibilità che i primi sei mesi del 2018 siano gli ultimi con la maglia della Juventus va presa in grande considerazione. Arrivato a parametro zero dal Real Madrid nel 2015, il centrocampista esploso con la maglia dello Stoccarda, che in bianconero ha messo a segno 13 gol in 89 partite, ha sul tavolo gustose offerte dall'estero: oltre agli immancabili soldi dei club di Qatar ed Emirati Arabi, pronti a ricoprilo d'oro, ci sono il fascino degli Usa e il progetto di diverse squadre di Major League Soccer, che vogliono fare del campione del mondo del 2014 l'uomo copertina.



RINNOVO - Khedira non ha mai nascosto la possibilità di provare un'esperienza fuori dall'Europa, nella terra di zio Sam, il 2018 potrebbe non essere però l'anno giusto. A 31 anni (spegnerà le candeline il 4 aprile) si sente ancora a suo agio su palcoscenici più importanti del campionato statunitense, per queste tra le opzioni prese in considerazione c'è anche quella del rinnovo del contratto con la Juventus, con ingaggio leggermente inferiore rispetto a quello attuale, che è di circa 4 milioni di euro netti a stagione. L'offerta ufficiale ancora non c'è, le parti in causa non hanno fretta, l'argomento verrà preso in considerazione solo nelle prossime settimane e non sarà direttamente legato all'arrivo sempre più probabile di Emre Can. Il centrocampista del Liverpool non è considerato il sostituto del tedesco di origini tunisine.



CHIAREZZA - Con Khedira la Juventus ha un rapporto limpido, così come è già successo in passato per altri big, da Tevez a Pirlo, al tedesco verrà data massima disponibilità nella decisione del suo futuro. ll concetto è sempre lo stesso, se qualcuno vuole lasciare la Juve è libero di farlo, nel rispetto delle esigenze del club. Al momento giusto sarà Khedira a dire cosa vuole fare. Marotta e Paratici agiranno di conseguenza.