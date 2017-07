Il Genoa non può chiudere, il Verona si è informato ma non è andato oltre e allora il futuro di Rolando Mandragora resta in stallo. Il centrocampista classe '97 è fermo alla Juventus che è pronta a darlo in prestito per la prossima stagione, ma finchè non tornerà dalla torunèe americana non si procederà all'addio.