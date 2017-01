Il futuro di Morata pare possa essere a tinte londinesi: Arsenal e Chelsea, infatti, sono fortemente interessate all'attaccante spagnolo e, secondo i media inglesi, Conte e Wenger vedono in lui il principale obiettivo per rinforzare il rispettivo reparto offensivo. Evidentemente, nonostante non sia un titolare fisso nel Real Madrid di Zidane, l'ex numero 9 bianconero ha lasciato un bel ricordo sparso per l'Europa soprattutto due anni fa, quando trascinò la Juve di Allegri alla finale di Berlino a suon di gol decisivi. Florentino Perez è consapevole del valore di Morata e pertanto non sembra voglia abbassare la richiesta di 75 milioni per il suo cartellino: tra le sirene inglesi ed una nostalgia bianconera che fa ancora ben sperare il tifo juventino, tuttavia, pare che il divorzio tra lo spagnolo e le merengues si possa verificare già la prossima estate.