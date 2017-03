Il cantante Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo con Occidentali's Karma, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Più che tifoso, sono simpatizzante. In famiglia sono praticamente tutti juventini e quando ero bambino guardavamo insieme le partite. Ma devo ammettere che in me ha preso il sopravvento la passione per la musica, decisamente non sono un fanatico del calcio. L'esperienza di martedì sera allo Stadium è stata bella, coinvolgente. Vivi praticamente le stesse emozioni di un grande concerto. Sono contento che mi abbiano invitato. E, soprattutto, sono contento di aver incontrato e conosciuto Buffon. Vedremo il 'gorilla' Chiellini esultare con i passi della scimmia di Occidentali’s Karma? Sarebbe simpatico, sì! E infatti il messaggio per Chiellini è questo: Giorgio, visto che sei già 'scimmiesco' nelle tue esibizioni post gol, potresti infilarci un po' di movenze della mia scimmia nuda".