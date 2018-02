Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare della gara di questa sera, dando anche qualche indicazione tattica: “Bernardeschi? Allegri ha detto che è giusto che giochi lui perché vuole testarne lo spessore a livello caratteriale, in quello che sarà un ambiente certamente ostile a lui. Nel suo addio c’è stato sicuramente un concorso di colpa, tra la Fiorentina che voleva incassare i soldi dalla sua cessione e lui che non vedeva l’ora di andare alla Juve. Tra lui e Douglas Costa però forse avrei preferito il brasiliano, perché è più uomo assist, Bernardeschi invece è anche uno che fa gol”.