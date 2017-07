La Juventus è ancora indecisa sul da farsi dopo la partenza di Leonardo Bonucci, ma uno dei nomi più caldi per la difesa bianconera resta quello di Ezequiel Garay del Valencia. I rapporti tra i due club sono ottimi dopo l'affare Norberto Neto e lo stesso calciatore, come riportato oggi da Tuttosport, è pronto a trasferirsi in bianconero. Ci sarà un incontro, a metà della prossima settimana, tra i vertici della Vecchia Signora e l'entourage del classe '86. Beppe Marotta conta di chiudere l'affare per 12 o al massimo 15 milioni di euro al più presto.