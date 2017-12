Cambio di programma per la Juventus che rispetto al solito ritiro un giorno prima della partita si è ritrovata a Vinovo soltanto in mattinata. Come riporta Ilbianconero.com, infatti, Allegri ha lasciato liberi i suoi calciatori per la serata di ieri con i bianconeri che si sono ritrovati al campo di allenamento questa mattina per lavorare sugli ultimi dettagli prima del calcio d’inizio di Juve-Genoa in programma questa sera allo Stadium.