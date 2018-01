Da quando è arrivato Ballardini, il Genoa ha cambiato marcia: soprattutto in trasferta, dove ancora è imbattuto, l'unica sconfitta con il nuovo mister al comando è arrivata in casa con l'Atalanta dell'ex Gasperini. Resistere allo Juventus Stadium, nel posticipo di lunedì sera, è un impresa che vale 6,35 per chi punta sul pareggio, con un successo esterno piazzato a doppia cifra, 15,50. Strada spianata in quota - per i quotisti di Microgame Group - al successo bianconero, proposto a 1,20. Solo una rete incassata dai padroni di casa nelle ultime sette gare di campionato, il No Goal è un'opzione da 1,48. In tre degli ultimi cinque confronti diretti la sfida è finita in Over: per un match da almeno tre reti le giocate pagano 1,70.