La Juve archivia senza troppi patemi la pratica Genoa in Coppa Italia. Gol da manuale per Higuain, bella prova per Bernardeschi. Nel Genoa non basta Lamanna. Le pagelle di Calciomercato.com.

Juventus-Genoa 2-0

JUVENTUS

SZCZESNY 6: allunga la striscia di presenze da titolare, anche quelle di partite consecutive senza subire reti facendosi trovare pronto nell'unica volta che il Genoa centra lo specchio.

LICHTSTEINER 6: ritrova il campo dopo l'infortunio, prove di Roma per lui con il ko di De Sciglio (73' CHIELLINI 6: quasi venti minuti per levarsi un po' di ruggine di dosso).

RUGANI 6: la fisicità di Galabinov in campionato aveva creato qualche grattacapo, acqua passata anche se il bulgaro rimane avversario indigesto per l'ex Empoli.

BARZAGLI 6: ordinaria amministrazione svolta con la solita classe, ma una sua leggerezza a inizio ripresa poteva costare cara.

ASAMOAH 6: non c'è bisogno di andare a mille questa sera, con Douglas Costa è il padrone della fascia sinistra. Var o non Var, la palla persa su pressione di Omeonga è grave.

MARCHISIO 6: fa, bene, tutto quello che serve.

BENTANCUR 6.5: un po' falloso, ma sempre brillante.

STURARO 5.5: corre, lotta, si inserisce. Ma sbaglia tanto, pure troppo.

BERNARDESCHI 7: è il più intraprendente in avvio, crea superiorità numerica e cerca la giocata vincente con continità (86' MATUIDI ng).

DYBALA 6.5: si sblocca. È la cosa più importante, forse l'unica cosa che conta in questa occasione.

DOUGLAS COSTA 6: meno ispirato di altre volte, ormai sembra aver conquistato Allegri che lo utilizza con sempre maggior frequenza. La staffetta con Higuain è un mezzo passo verso la titolarità con la Roma (61' HIGUAIN 6.5: gol da manuale, lo fa sembrare facile)

All. ALLEGRI 6.5: voleva il passaggio del turno, lo ha ottenuto. Ora testa alla Roma.

GENOA

LAMANNA 7: forse l'unico del Genoa arrivato a Torino per tentare il colpaccio, se la Juve passa solo al 42' è merito suo.

BIRASCHI 5: dalla sua parte si passa con troppa facilità.

ROSSETTINI 5: Dybala lo porta a spasso, si arrangia di mestiere ma non basta.

GENTILETTI 5: Bernardeschi lo punta e lo mette puntualmente in difficoltà.

LAZOVIC 5: spesso stritolato tra Asamoah e Douglas Costa (61' RICCI 5.5: meglio di Lazovic, bastava poco)

OMEONGA 6: combatte, ne dà e ne prende

COFIE 6: davanti alla difesa respinge tutto quello che gli passa a tiro

BRLEK 6: affronta Marchisio senza paura

LAXALT 5.5: osservato speciale, sembra volersi gestire

CENTURION 5: impalpabile (72' PELLEGRI 6: poco tempo per mettersi in mostra).

GALABINOV 6: almeno si sbatte tra Rugani e Barzagli (78' ROSSI ng: bentornato).

All. BALLARDINI 6: arriva allo Stadium con la testa rivolta al campionato, ma la sua squadra non crolla a riprova di come la sua cura stia sortendo gli effetti sperati.

@NicolaBalice