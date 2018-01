Il massimo con il minimo sforzo. La Juve parte forte, ma non incanta. Basta questo per tenere il ritmo del Napoli: un lampo di Douglas Costa, un primo tempo a buon ritmo e un altro di pura gestione. Queste le pagelle di Calciomercato.com

Juventus-Genoa 1-0

JUVENTUS

SZCZESNY ng: a breve tornerà Buffon, partita buona per le statistiche.

LICHTSTEINER 6: le dà, le prende. Fino a quando sarà a disposizione, per Allegri non sarà mai realmente una riserva. Izzo nega ad Higuain un gol che lo avrebbe visto protagonista assoluto (84' BARZAGLI ng).

BENATIA 6.5: dominante, anche se basta poco per esserlo.

CHIELLINI 6.5: spesso si sgancia, appare subito in forma.

ALEX SANDRO 6: prestazione ordinata, questa volta non serve di più (75' ASAMOAH ng).

KHEDIRA 6: al piccolo trotto, si gestisce (69' STURARO 6: il Genoa lo rivorrebbe, per ora rimane il jolly silenzioso di Allegri).

PJANIC 6: cerca il gol su punizione, taglia e cuce prediligendo il corto alla giocata lunga.

MATUIDI 6.5: corre e rincorre, non si stanca mai.

DOUGLAS COSTA 7: alla fine Allegri lancia lui, e ha ragione. Apre e chiude l'azione che sblocca la partita.

HIGUAIN 5.5: il gol gli manca ormai da troppo tempo in campionato, ma la Juve non perde un colpo anche senza le sue reti. La sua presenza è così tutta in quello che non si vede nel tabellino pur facendosi sentire sul campo.

MANDZUKIC 6: c'è sempre la sensazione che sia strano vederlo andare a fondo campo per crossare, però è proprio da lì che serve un perfetto pallone a Douglas Costa.

All. ALLEGRI 6: non si aspettava una Juve bella e brillante, voleva una Juve vincente. La ritrova. Per tenere il passo del Napoli, per ora, basta.

GENOA

PERIN 6.5: incolpevole sul gol, per il resto si conferma l'unico vero elemento di talento del Genoa.

IZZO 6.5: combatte a testa alta con Mandzukic, non è roba per tutti. E l'intervento su Higuain vale come un gol, che tiene il risultato in bilico fino alla fine.

SPOLLI 5.5: usa il randello, non sempre gli basta

ROSSETTINI 5: si perde Douglas Costa sul gol, in affanno quando viene puntato.

ROSI 6: prova a limitare i danni tra Mandzukic e Alex Sandro.

RIGONI 5: Matuidi lo manda fuori giri (46' GALABINOV 5.5: regge meglio l'urto dei colossi bianconeri, ma è pur sempre troppo poco)

BERTOLACCI 5: sbaglia tanto, troppo.

OMEONGA 6.5: ovunque, è il più giovane del Genoa eppure sembra l'unico senza paura.

LAXALT 6: meglio quando spinge, questa sera però è costretto a tenere il freno a mano tirato.

PANDEV 5: sovrastato puntualmente dai centrali bianconeri (78' LAPADULA ng).

TAARABT 5: vaga in cerca di una posizione che forse non trova mai (66' LAZOVIC 5.5: avrebbe il passo per far cambiare marcia al Genoa, ma ancora una volta non mantiene le promesse).

All. BALLARDINI 5.5: il Genoa nemmeno ci prova, però non affonda né soffre particolarmente.



@NicolaBalice