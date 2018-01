Sarà un grande Monday Night con #JuveGenoa: ultimi biglietti disponibili per il posticipo di domani all'Allianz Stadium https://t.co/KfptGCzsZs pic.twitter.com/5W1DAd5RtQ — JuventusFC (@juventusfc) 21 gennaio 2018

L’Allianz Stadium non è ancora sold out per il match di domani sera tra Juventus e Genoa. Come ricorda il club bianconero tramite i propri profili social c’è ancora possibilità di acquistare i tagliandi per l’incontro di domani sera che chiuderà il 21esimo turno del campionato di Serie A.