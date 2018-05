Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: “Polemiche Inter-Juve? Dico la verità, in questo calcio non mi ci vedo più, ormai anche il linguaggio è diventato violento. Si è davvero esagerato, ad ogni minimo contatto si cerca di mettere in dubbio l’onestà dell’arbitro, si dicono cose pesanti e spiacevoli. Quando si vince non si è mai simpatici, la Juve è più forte e basta ogni minima occasione per provare a metterlo in dubbio”.