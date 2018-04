L'ex centrocampista della Juve, Giuliano Giannichedda, parla così a RMC: “Quel rigore è stato una beffa perché la Juve aveva fatto una rimonta pazzesca in casa dei più forti del mondo. Dalla posizione dell’arbitro il rigore ci può stare, doveva essere il giudice di porta a dare una mano e dire che non c’era una spinta tale da parte di Benatia da valere un calcio di rigore. La reazione di Buffon ci può stare perché probabilmente è stata la sua ultima partita in Champions. Le sue esternazioni forse sono state esagerate ma in quei momenti è difficile trattenere le parole. Agnelli con grande sportività ha detto le cose nella maniera giusta, credendo un’accelerazione per quanto riguarda l’utilizzo della VAR in Champions League”.