Massimo Giletti, conduttore televisivo e noto tifoso della Juventus, è intervenuto sulle frequenze di Radio24 per parlare della partita di Champions League contro il Real Madrid: “La Juve deve uscire allo scoperto, capire se questi 10 mesi che sono passati da Cardiff sono serviti per crescere. E’ vero che la Juve spesso non gioca bene, ma è una squadra difficile da affrontare e questo il Real Madrid lo sa. Mi hanno lasciato molta amarezza i fischi dello Stadium a giocatori importanti della Juventus. Sono sconcertato, se per questo pubblico non è sufficiente di essere in testa, in finale di Coppa e ai quarti di Champions, stiano a casa".