E' caccia all'erede di Bonucci. Sistemata la questione Bernardeschi, con il giocatore pronto a vestire la maglia della Juventus, lasciando così la Fiorentina, club in cui è cresciuto, i bianconeri sono pronti a cercare il sostituto del nuovo difensore del Milan. Tra le suggestioni capitoline Manolas, sponda Roma, e de Vrij, sponda Lazio, spunta un nome nuovo: José Gimenez, difensore classe '95 dell'Atletico Madrid.



INCONTRO A MILANO - Nel corso del pomeriggio milanese, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha incontrato il procuratore dell'uruguaiano, con passaporto spagnolo, Paco Casal. In scadenza nel 2018, non sicuro da un posto da titolare agli ordini del Cholo Simeone (il difensore centrale nell'ultima stagione ha raccolto 17 presenze in Liga), è stato proposto alla dirigenza bianconera. Che valuta e sonda il mercato, pronta ad accelerare nei prossimi giorni.