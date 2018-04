I calciatori della Juve usufruiscono oggi di una giornata di riposo, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. Come si legge su Juventus.com, da domani il gruppo si ritroverà al JTC di Vinovo, come di consueto, per cominciare la preparazione in vista della trasferta di sabato sera a San Siro, contro l'Inter. L'appuntamento per la seduta è in programma al pomeriggio.