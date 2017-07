Al JTC di Vinovo, da metà agosto in poi, ricomincerà la stagione dei piccoli bianconeri. Tutto il settore giovanile, in date e orari differenti, si ritroverà sul campo per un nuovo anno, si spera, ricco di successi. Come riportato dal sito ufficiale della Juventus, ecco tutte le date e gli staff tecnici delle giovanili bianconere.



LE DATE DEI PRIMI ALLENAMENTI



- ESORDIENTI U13 (anno 2005)

Giovedì 17 agosto ore 16

- ESORDIENTI U12 (anno 2006)

Lunedì 21 agosto ore 16

- PULCINI U11 (anno 2007)

Mercoledì 23 agosto ore 16

- PULCINI U10 (anno 2008)

Venerì 25 agosto ore 16

- PRIMI CALCI U9 (anno 2009)

Lunedì 28 agosto ore 16

- PRIMI CALCI U8 (anno 2010)

Mercoledì 30 agosto ore 16

- PICCOLI AMICI U7 (anno 2011)

Mercoledì 30 agosto ore 16



GLI STAFF TECNICI



- ESORDIENTI U13 (anno 2005)

Tecnici: Valenti – Moschini

Preparatore portieri: Di Stefano

Preparatore Atletico: Gastaldi

- ESORDIENTI U12 (anno 2006)

Tecnici: Sacchini -Beltramelli

Preparatore portieri: Minero

Preparatore Atletico:Fornea

- PULCINI U11 (anno 2007)

Tecnici: Marchio.M – Magri

Preparatore dei portieri: Buggin

- PULCINI U10 (anno 2008)

Tecnici: Perri -Calcia

Preparatore dei portieri: Maiani.N

- PRIMI CALCI U9 (anno 2009)

Tecnici: Saporito -Cucciniello

Preparatore dei portieri: Borsero

- PRIMI CALCI U8 (anno 2010)

Tecnici: Battaglia – Comito

Preparatore dei portieri:Frison

- PICCOLI AMICI U7 (anno 2011)

Tecnici:Ramello -Giglio

Preparatore dei portieri: Frison