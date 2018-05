La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, celebra così i 37 anni di Andrea Barzagli:



"Un difensore come pochi altri. Un giocatore che è entrato pienamente nella storia del calcio, bianconero e non solo. E lo ha fatto con una classe immensa, che negli anni gli ha permesso di alzare tantissimi trofei da protagonista: sei Scudetti e tre Coppe Italia, solo per restare a quanto vinto con noi. Uno di noi, è un leader, un esempio. Un fuoriclasse. Più semplicemente, Andrea Barzagli. Il destino ha voluto che La Roccia spenga 37 candeline in una settimana come questa, nella quale speriamo che il numero delle gioie e delle soddisfazioni vissute insieme si possa aggiornare. E allora facciamo così: ti auguriamo con tutto il cuore tanti auguri, Andrea. Sperando che il regalo di compleanno… debba ancora arrivare".