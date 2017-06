La Spal ha messo gli occhi su due talenti della Juventus. Come riporta Sky Sport il club appena promosso in Serie A è interessato ai prestiti di Cassata e Cerri. Il centrocampista ex Ascoli ha trattato oggi il rinnovo con la Juve tramite il suo agente Beppe Riso mentre per Cerri si tratterebbe di un ritorno visto che ha giocato a Ferrara nella prima parte della passata stagione.