Il contratto non verrà rinnovato, nonostante gli sforzi fatti dallo Schalke 04 per provare a trattenerlo. Leon Goretzka resterà fino a fine anno con un contratto in scadenza il 30 giugno 2018 e per questo, già a gennaio, il club tedesco proverà a liberarlo per ottenere anche solo un piccolo incasso dalla sua cessione. La Juventus da tempo è sul giocatore, ma secondo Mundo Deportivo già a gennaio, potendo Goretzka giocare in Champions League, il Barcellona proverà l'affondo.