Sirene francesi per Miralem Pjanic. Dopo i sondaggi, è arrivata anche la prima offerta del Paris Saint-Germain. Che, secondo il Corriere della Sera, ha pronto un contratto di 5 anni da 8 milioni di euro netti a stagione (quasi il doppio rispetto agli attuali 4,5 milioni) per il centrocampista bosniaco della Juventus, 28 anni il prossimo lunedì 2 aprile.



PRIMO 'NO' - Pjanic è sotto contratto fino al 30 giugno 2021 col club bianconero, che ha già fatto trapelare la volontà di non cederlo. Il "no" è compatto, dalla società all'allenatore Allegri. Finora anche il giocatore non ha mostrato nessuna particolare volontà di lasciare Torino. Però nei giorni scorsi i manager del PSG si sono fatti avanti. Ora il "no" alla cessione di Pjanic è categorico: pagato 32 milioni, il suo valore è già raddoppiato. Metterne altri 20 sul tavolo, potrebbe far pensare ad Andrea Agnelli e Beppe Marotta che sia arrivato il momento di andare a vedere le carte. E l'arrivo di Antonio Conte o Max Allegri sulla panchina del PSG potrebbe far pensare a Pjanic che sia arrivato il momento di dire "oui".