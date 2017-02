Al termine della sconfitta subita per 4-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Fabio Grosso ha analizzato con rammarico la prestazione dei suoi: «Purtroppo abbiamo regalato il primo tempo al Sassuolo. E' un peccato perché la partita l'avevamo preparata con cura, ma non siamo scesi in campo con l'atteggiamento giusto. Nel secondo tempo ci siamo un po' ripresi, ma non è bastato per ribaltare il risultato contro un avversario che ha meritato di vincere». Si ferma a 8, quindi, la striscia di vittorie consecutive dei ragazzi di Grosso: «Peccato – prosegue il tecnico juventino - , ma noi prendiamo spunti da qualsiasi tipo di risultato: quello di oggi ci aiuterà a migliorare in vista delle prossime partite».