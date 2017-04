Non si placa l'interesse di Pep Guardiola per Leonardo Bonucci: il tecnico catalano, secondo il Daily Mirror, ha inserito il nome del difensore della Juventus in cima alla lista dei desideri. Nell'elenco di possibili colpi per il reparto arretrato, recapitato alla dirigenza del Manchester City, ci sono anche van Dijk del Southampton e Laporte dell'Athletic Bilbao.