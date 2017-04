La Juventus è costretta a rimanere sempre vigile per Leonardo Bonucci. A quanto riporta il Manchester Evening Claims, Pep Guardiola continua a inseguire il sogno di vedere il nazionale italiano al Manchester City.



Bonucci rappresenterebbe il difensore ideale per il ct ex Barcellona e Bayern: "Ruvido - spiega Guardiola- difficile d'affrontare, in grado di competere contro giocatori come Ibrahimovic e Lukaku". Non ha nominato direttamente il giocatore della Juventus, ma tutti sanno che ha provato più e più volte a convincerlo ad abbandonare Torino per seguirlo, finora senza successo.