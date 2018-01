La trattativa per Kwang-Song Han è andata avanti ancora tutta notte e proseguirà ancora. Sviluppandosi su due piani: quello tra Juve e Cagliari, quello tra Perugia, Juve e Cagliari. Già, perché con il tempo che scorre inesorabile, il ruolo del club umbro sta diventando un fattore chiave nella risoluzione dell'affare già in questa finestra di mercato. Andando con ordine, invece, il tavolo tra giocatore e Juve non è mai stato un problema: accordo raggiunto su tutta la linea, quinquennale da circa 400 mila euro a stagione più bonus, per ascoltare offerte inglesi o cinesi ci sarà tempo semmai da domani. Più complicata la questione economica tra Juve e Cagliari: ieri Marotta e Paratici hanno alzato l'offerta di un paio di milioni, salendo ad una valutazione complessiva di 14 milioni più bonus comprensivi del cartellino di Cerri, del prestito futuro di Audero. E di quello immediato di Han per diciotto mesi. Ma proprio su questo ultimo elemento rischia di arenarsi la trattativa.

FATTORE PERUGIA – La risposta del Cagliari all'ultima offerta della Juve è vincolata ancora dalla possibilità di avere o meno subito il nordcoreano, necessario per decidere di cedere o meno attaccanti come Giannetti e Farias. Prima di abbassare la richiesta basata su una valutazione (sempre comprensiva di contropartite) da 18 milioni più bonus, Giulini vuole che il Perugia liberi con sei mesi d'anticipo Han. E per farlo il presidente Santopadre chiede un'importante buonuscita, alzando un muro da abbattere con il tempo che stringe. Per questo nella notte si è tenuto un incontro proprio tra i dirigenti di Juve e Perugia per sbloccare la situazione, prima di effettuare l'ultimo summit con il Cagliari per provare a delineare in tempi utili l'affare.

Seguono aggiornamenti