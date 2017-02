Hernanes non è andato al Genoa, ma il suo futuro non è alla Juventus. A confermarlo, l'esclusione dalla lista Champions, che somiglia decisamente a un congedo. Nel suo futuro ci sono o il Brasile o la Cina. Il ritorno in patria è stuzzicante, con il San Paolo in pressing da tempo. Lì il mercato chiude il 4 aprile. La Cina, invece, era stata originariamente scartata, ma a quanto pare al Profeta è arrivata un'offerta irrinunciabile, da prendere in considerazione per forza. E ora è a un bivio: che lingua parlerà il suo futuro? La certezza, o quasi, è che non sarà più a tinte bianconere.