Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, parla dopo il match vinto dai bianconeri contro la Lazio: "Che risposta abbiamo dato? Nessuna. Sapevamo che era difficile, per l'avversario e l'orario. Bene vincere - dice il Pipita a Sky -. Dubbi dopo Firenze? A voi, non a noi... Sapevamo cosa abbiamo sbagliato, ci abbiamo lavorato. Juve molto offensiva? Abbiamo avuto coraggio. Sì, sappiamo che si può giocare così, bisogna sacrificarsi, ma è sicuramente un'ottima soluzione".



Poi, a Premium, l'argentino aggiunge: "Noi siamo tranquilli, sapevamo che dovevamo fare la nostra gara, era difficile. Sapevamo che dovevamo fare lo sforzo consueto con un nuovo modulo per vincere, abbiamo preso tre punti importanti. Sono sempre scelte del mister, importante dare una buona risposta. Speriamo sia la strada giusta, una strada che dobbiamo fare sempre. Stare così, lavorare, ora pensiamo a mercoledì. Continui a segnare, felice per me e la squadra, felice di questo".