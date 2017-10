E' tornato Gonzalo Higuain: dopo due partite molto positive giocate per la squadra, il Pipita ha ritrovato il gol, che ha chiuso in maniera definitiva l'incontro. Importante per i bianconeri, importante per lui, che ha raggiunto quota 99 gol in Serie A. Questa sera aveva realizzato anche il 100esimo, ma è stato annullato - giustamente - per fuorigioco.