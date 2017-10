Uno era il più contestato, ed è diventato il salva Champions. L'altro era il più osannato ma in Europa ancora non si è mai visto in questa stagione. Insieme hanno steso il Milan, uno ispirando e l'altro segnando due reti da manuale del centravanti. Insieme, però, realmente non si sono ancora visti al cento per cento, quantomeno in questa stagione. Uno vola e l'altro delude, uno si sblocca e l'altro sparisce: Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, insomma, continuano a cercarsi e non trovarsi. Da un lato lasciando in casa Juve il pensiero stupendo che quando andranno di pari passo le loro prestazioni allora sarà difficile per tutti battere i bianconeri. Ma anche un cattivo pensiero legato al fatto che per esaltare uno, l'altro sia costretto ad un sacrificio eccessivo e viceversa.



SALE IL PIPITA - Higuain era il più contestato a inizio stagione, ora è a tutti gli effetti il salva Champions. Dalla panchina al gol del vantaggio con l'Olympiacos, in sordina fino al taglio dell'1-1 a Lisbona riprendendo per i capelli una Juve che rischiava addirittura di scivolare in Europa League proprio quando sembrava destinata ad una qualificazione in ampio anticipo. In difficoltà, come tutti, per un'ora di gioco, fuori dal gioco e poco attivo in fase di non possesso. Poi quel gol divorato di testa a due passi dalla porta di Rui Patricio, proprio su assist aereo di Dybala che con quella spizzata ha esaurito il proprio apporto di qualità alla manovra bianconera. Infine, quando già i processi erano pronti a ripartire, la giocata che negli almanacchi varrà come un semplice gol da un punto ma che nei fatti è la più importante della stagione della Juve fino a questo momento. Il Pipita insomma è tornato: devastante in campionato, decisivo anche in Europa. Mica poco...



CERCASI DYBALA - Invece sembra sparito Dybala, rimasto com'è alla doppia panchina incassata con l'Argentina quando la Seleccion si è giocata il Mondiale. Devastante fino a quel momento, nonostante le deludenti notti di Champions. Poi, poco o nulla. Una magia su punizione con la Spal, ma anche il ritorno di una spiacevole abitudine come quella delle sostituzioni sistematiche o quasi che continua a non digerire palesando anche un certo nervosismo. Passi avanti col Milan, molti più indietro a Lisbona dove di fatto ha giocato a nascondino: nelle difficoltà è sparito troppe volte soprattutto in Champions, ma è proprio in queste situazioni che dovrebbe invece prendere per mano la squadra. Lo ha fatto a inizio stagione in campionato, senza Dybala la Juve con ogni probabilità sarebbe molto più staccata da Inter e Roma: ed è quello il giocatore che servirà soprattutto in Champions per tenere in vita il sogno di riprendersi quanto perso in finale due volte negli ultimi tre anni.



