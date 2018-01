L'infortunio di Paulo Dybala e Juan Cuadrado ha sicuramente cambiato la struttura tattica e le gerarchie di casa Juventus. Massimiliano Allegri, che in stagione ha fatto fatica a trovare il modo di far coesistere insieme a loro i vari Mandzukic, Higuain, Bernardeschi e Douglas Costa oggi ha trovato una nuova quadratura che sta premiando principalmente l'attaccante brasiliano trasformatosi da primo rincalzo a vera e propria mina vagante.



HIGUAIN LO INCORONA - Douglas Costa ha collezionato 2 assist e 1 gol nelle ultime tre partite di campionato in cui anche e soprattutto grazie alle sue giocate sono arrivate due vittorie per 1-0 e una per 2-0, soffertissima contro il Chievo in 9 nella serata di sabato. Gonzalo Higuain, tornato al gol dopo un lungo digiuno grazie al suo assist ha sottolineato l'importanza che un giocatore con le sue caratteristiche ha sia per il gioco della Juventus che per il suo: "Douglas Costa? Per il mio modo di giocare è molto importante".



IL RISCATTO E' GIA' DECISO - Un'incoronazione che va oltre il rapporto di amicizia che c'è all'esterno del rettangolo verde e certificato dai profili social dei giocatori. Douglas Costa si è integrato al 100% nel gruppo Juve e ora è anche diventato fondamentale in campo. Arrivato in prestito oneroso da 6 milioni con diritto di riscatto dal Bayern Monaco, la Juventus ha già deciso che a fine stagione eserciterà il pagamento del riscatto. 40 milioni di euro pagabili in due tranche più 1 di bonus al raggiungere di determinati obiettivi sportivi per un totale di 46 o 47 milioni. Una cifra che sembrava folle ad inizio stagione, ma che ora la Juve non ha più alcun dubbio sul voler investire.



@TramacEma