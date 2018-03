Il rigore sbagliato contro l'Udinese è già il passato, Gonzaloguarda avanti. Attraverso un post caricato sul suo account Instagram, l'attaccante della Juventus ha mostrato di avere ancora tanta voglia di vittorie, mandando anche un messaggio al Napoli.Ecco il testo del suo messaggio: ", cammino per un sentiero nuovo, pieno di ispirazione, senza più dubbi o paure. Quando il destino si mostra cattivo, tu guardalo in faccia, non sarà mai sufficiente per buttarti giù. E ogni giorno, costi quel che costi, lasceremo la vita, perché".