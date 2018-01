Quello di questa stagione è il peggior avvio di Gonzalo Higuain da quando è arrivato in Italia. Come sottolinea Ilbianconero.com, l’argentino ha messo a segno nove reti (e tre assist) in 19 presenze. Lo scorso anno a questo punto della stagione ne aveva già segnati 13 sui 24 totali del 2016/17. Quelle della scorsa stagione sono cifre simili a quelle del primo anno di Higuain in Italia (stagione 2014/15) quando l’argentino mise a segno 12 gol nelle prime 20 giornate. Il suo miglior anno? Quello del record di 36 gol segnati in un solo campionato. Era la stagione 2015/16 e Higuain vestiva la maglia del Napoli. A gennaio l’argentino aveva già segnato 20 gol in altrettanti incontri.