Gonzalo Higuain porta a casa il pallone di Juventus-Sassuolo grazie alla sua tripletta, al termine del match l'attaccante argentino spiega a Sky Sport: "La tripletta? Rappresenta un momento bellissimo, la squadra ha fatto una grande partita, siamo rimasti un’altra volta senza prendere gol e dobbiamo continuare su questa strada. Io provo sempre a migliorare e a crescere, credo che quella debba essere l’umiltà del calciatore: bisogna sempre imparare e sapere che per diventare il migliore devi sempre metterti in discussione. Quindi io faccio quello giorno per giorno e anche dopo questi tre gol devo migliorarmi ancora. 7-0 messaggio per il Napoli? No, noi non mandiamo un messaggio a nessuno. Mandiamo un messaggio a noi stessi perché questo campionato dipende da noi".