Un ritorno amaro per Gonzalo Higuain a Napoli. Quando ha firmato per la Juventus quest’estate, certo si immaginava che i partenopei non l’avrebbero presa bene, ma un simile odio nei suoi confronti per lui era inaspettato: È stata un’unica e ininterrotta valanga di fischi e insulti, sia nel corso del match sia al di fuori dallo stadio.



A quanto riporta Il Mattino, sarebbe stato lo stesso Pipita ad ammettere la propria tristezza per il comportamento dei napoletani. Al termine della partita al San Paolo avrebbe infatti confessato a uno dei poliziotti che lo accompagnava: “Ho dato tanto a questa squadra e a questa città. Non mi aspettavo tutti questi insulti”. Periodo-no per Higuain, che non trova la rete da 5 partite, e che contro il Napoli non ha mai tirato in porta.