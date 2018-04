E' Gonzalo Higuain l'uomo decisivo per il finale di stagione della Juventus. Lo ha detto anche Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia in vista della sfida di questa sera contro la Sampdoria: "Da qui alla fine deve essere l’uomo determinante per portarci a vincere lo scudetto". Un auspicio, dopo la negativa prestazione di Champions League contro il Real Madrid, tanto all'andata quanto al ritorno. Il Pipita deve tornare a segnare e a far sognare i tifosi visto che, come ricorda oggi Tuttosport, non segna dallo scorso 14 marzo. Lo scudetto passa anche dalle sue mani.