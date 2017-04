Gonzalo, dopo l'amarezza per l'accoglienza gelida riservatagli dagli ex amici napoletani dopo il ritorno al San Paolo da avversario, non sembra particolarmente preoccupato di dover tornare nel fortino azzurro. Nelle Instagram stories pubblicate dal Pipita e daprima della partenza della, il giocatore appare rilassato e in vena di scherzi: nessun timore, insomma, nonostante i fischi e gli insulti da parte del suo vecchio pubblico.