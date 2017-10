Al termine della gara pareggiata contro lo Sporting Lisbona, l'attaccante della Juve Gonzalo Higuain ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Era dura. Il Barcellona qui ha vinto con un'autorete. Loro sono partiti forte, è un punto importante. Ora riposiamoci per domenica".



C'è l'amaro in bocca?

"Non importa. L'importante era non perdere. Abbiamo preso un punto contro una squadra importante. Abbiamo sempre tre punti vantaggio, ci mancano due partite e speriamo di qualificarci".



Importante per te il gol.

"Provo sempre a aiutare la squadra. Abbiamo guadagnato un punto importante in un campo difficile".