Tredici gol in 23 partite, più di uno ogni due partite eppure Gonzalo Higuain può fare ancora di più. La media gol dell'argentino rimane di tutto rispetto se si considera, soprattutto, che specialmente in assenza di Dybala è stato costretto a lavorare molto per la squadra a volte girando lontano dall'area di rigore avversaria.



NUOVO MODULO - Il Pipita si è sacrificato per la Juve, adesso tocca al Allegri ricambiare il favore. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport il tecnico bianconero starebbe pensando ad un nuovo modulo per far rendere al meglio l'attaccante ex Napoli. Allegri starebbe pensando ad un 4-2-3-1 con Khedira e Marchisio davanti alla difesa, Dybala, Pjaca e Pjanic dietro all'argentino. Le alternative non mancano. Nella batteria di trequartisti può giocare anche Cuadrado, mentre il nuovo arrivato Rincon può, all'occorrenza, giocare da terzino destro. Se è vero che il Pipita può segnare di più, adesso è arrivato il momento di metterlo nelle condizioni ideali per farlo.