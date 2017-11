Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Sampdoria: "Loro qui partono sempre forte, sono in buono stato di forma mentale e fisico, dovremmo sfruttare al meglio le nostre qualità e la loro debolezza. Parte da queste partite la lotta scudetto, facciamo del nostro meglio per vincere.



Cos'è cambiato? Il giudizio vostro su di me: se segno sto bene, se non segno sono in crisi. Io sono tranquillo e spero sempre di aiutare la squadra.



Un telecomando a Sampaoli? No, io lavoro per esserci,, me lo guadagnerò, perchè vestire la maglia della Nazionale è sempre un sogno".