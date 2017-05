Il protagonista della vittoria della Juventus sul Monaco, Gonzalo Higuain, ha parlato al sito ufficiale del club bianconero: "È stato bello, sono felice per la doppietta e per la gara. Siamo a un passo da un sogno che stiamo cercando di conquistare. Sul primo gol Marchisio l'ha data a Dybala, che di tacco ha servito Alves. Lui l'ha data a me allo stesso modo, nessuno si aspettava una simile giocata. Tuttavia mi sono fidato della sua qualità e ho seguito l'azione, facendo così un bellissimo gol. Dani Alves, sul secondo gol, mi ha dato una palla bellissima: dovevo metterla solo in rete. A un passo dalla finale? Sicuramente, tuttavia al ritorno sarà una gara molto difficile ed equilibrata".