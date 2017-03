Gonzalo Higuain è pronto a tornare al San Paolo. Come verrà accolto non è ancora chiaro - indifferenza o fischi assordanti? -, ma la certezza è che l'argentino che torna a Napoli è molto diverso da quello che l'ha lasciata. Lo dicono i numeri. Non è cambiata la media realizzativa, ma è un Pipita che gioca più per la squadra, adattato a una squadra che gioca meno per lui. Ecco i numeri evidenziati da La Gazzetta dello Sport: quest'anno l'argentino ha recuperato più palloni (2.55 di media contro gli 1.57 del Napoli), e ha creato meno occasioni (0.79 contro 1.46), ma soprattutto tira meno. A Napoli la media diceva 1.74 tiri fuori e 2.37 nello specchio, alla Juve 1.07 e 1.59