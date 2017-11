Gonzalo Higuain verso la convocazione. Il Pipita oggi si sta allenando in gruppo a Vinovo, dopo l'operazione alla mano sinistra di lunedì. L'attaccante argentino della Juve non vuole mancare nel big match in programma venerdì allo stadio San Paolo. Higuain punta almeno alla convocazione per la sfida, le sensazioni sono positive. Domani verrà diramato l'elenco ufficiale dei convocati e Higuain vuole esserci a tutti i costi.



Ottimismo sulle condizioni di Higuain, come confermato anche ieri da Giorgio Chiellini a Sky Sport: "Come sta il Pipita? Già che si è operato sta un po’ meglio, quello è sicuro. Poi sai, sono situazioni complicate e difficili, sicuramente farà tutto per esserci, perché è una partita a cui anche lui tiene in modo particolare. Però ora non lo so perché si è operato ieri, oggi lo abbiamo visto arrivare a Vinovo e vedremo nei prossimi giorni”. Il Pipita vede Napoli...