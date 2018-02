Gonzalo Higuain vuole esserci. Nonostante l'infortunio alla caviglia, rimediato la scorsa settimana contro il Torino nel derby, abbia messo in apprensione l'ambiente bianconero in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, il Pipita non vuole mancare nemmeno in Coppa Italia contro l'Atalanta, già punita all'andata da un suo gol. La Juventus vorrebbe evitare ricadute, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Higuain potrebbe essere convocato.