Come vi abbiamo raccontato per tutta la giornata di ieri - sia nella presentazione , sia nell' operazione La dirigenza bianconera, impegnata ieri a Montecarlo per il sorteggio dei gironi di Champions League, ha in realtà lavorato velocemente per chiudere il colpo il prima possibile, ottenendo grande disponibilità dalle parti. Lo Schalke 04 lascerà partire il suo capitano - quasi un segno di riconoscenza - per una cifra decisamente abbordabile e conveniente (in un mercato come questo poi) che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.La trattativa è ai dettagli: il giocatore, pronto a firmare un contratto quadriennale da circa 3 milioni netti a stagione, mentre con il club tedesco si tratta il prestito con obbligo di riscatto. In caso contrario l'operazione a titolo definitivo.